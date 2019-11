Đảng cầm quyền hối thúc đảng Hàn Quốc tự do đàm phán về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi

Photo : KBS News

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, một trong những dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội, sẽ được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/11, cửa ải cuối cùng để được thông qua chính thức.Ngày 25/11, ban lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, tiếp tục tiến về Phủ Tổng thống, phản đối việc thông qua Luật bầu cử sửa đổi. Đảng này chỉ trích đề xuất đàm phán của phe cầm quyền trên thực tế là một lời đe dọa, qua đó yêu cầu Quốc hội hủy chỉ định thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi. Trên tài khoản Facebook cá nhân, Chủ tịch đảng Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ tiếp tục tuyệt thực để phản đối thông qua dự luật.Trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng ngày, trọng tâm tranh cãi lớn nhất là xử lý ra sao với đảng Hàn Quốc tự do. Một số nghị sĩ đề xuất loại đảng Hàn Quốc tự do khỏi quá trình thông qua dự luật. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại lo ngại dù các đảng đối lập khác tán thành, nhưng nếu đảng Hàn Quốc tự do phản đối thì khó có thể thông qua dự luật. Cuối cùng, các nghị sĩ quyết định giao quyền hạn đàm phán cho ban lãnh đạo đảng.Sau đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee hae-chan đã trực tiếp tới gặp Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn để đề nghị đàm phán. Tuy nhiên, đảng cầm quyền vẫn sẽ triển khai song song chiến lược loại đảng Hàn Quốc tự do, phối hợp với các đảng đối lập còn lại để thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang cảnh báo trong trường hợp các đảng không đạt được thỏa thuận, ông sẽ xúc tiến thông qua dự luật theo quy trình được quy định trong Luật Quốc hội.