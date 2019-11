Cấm sử dụng hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy rửa từ năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 26/11 công bố dự thảo sửa đổi "Tiêu chuẩn về chỉ định, nhãn mác cảnh báo đối với chế phẩm hóa học sinh hoạt cần xác định tính an toàn". Bộ sẽ đăng công báo về dự thảo này trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 27/11.Từ 1/1/2020, các mặt hàng nước tẩy rửa, bột giặt sản xuất nội địa hay nhập khẩu từ nước ngoài sẽ bị cấm sử dụng hạt vi nhựa (micro-beads). Đây là những hạt nhựa rắn có kích thước dưới 5 mm, không tan trong nước và có công dụng làm sạch, được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm như bột giặt, kem tẩy da chết toàn thân, sữa rửa mặt. Tuy nhiên, toàn thế giới đang dấy lên tranh cãi về tác động của hạt vi nhựa lên môi trường biển và tính nguy hại với cơ thể con người.Ngoài ra, Bộ Môi trường cũng chỉ định 5 loại chất bị cấm sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn máy tạo ẩm, hay các sản phẩm dạng phun sương khác dùng trong máy lọc không khí, điều hòa. Bộ Môi trường giải thích các chất hóa học này thường được thêm vào các loại nước chiết xuất nguồn gốc thiên nhiên, hoặc các thiết bị điện tử như máy tạo ẩm, giải phóng những thành phần siêu nhỏ vào không khí, có thể ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp của con người.Từ cuối tháng 2 năm sau, Bộ Môi trường sẽ cấm sử dụng thủy ngân trong nước diệt khuẩn, thuốc đuổi côn trùng, thuốc diệt tảo, và dung dịch bảo vệ bề mặt gỗ.Bộ Môi trường kỳ vọng những nội dung sửa đổi trên sẽ góp phần đảm bảo lưu thông an toàn chế phẩm hóa học sinh hoạt trên thị trường. Cơ quan này cũng đồng thời đề nghị người tiêu dùng kiểm tra kỹ các tiêu chuẩn an toàn trên sản phẩm hay hạng mục chú ý khi sử dụng các sản phẩm này trong đời sống hàng ngày.