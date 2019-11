Hàn Quốc và ASEAN nhất trí tăng cường hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Á

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kết thúc chiều 26/11 tại thành phố Busan. Trong thông cáo báo chí chung, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết tại hội nghị, lãnh đạo các nước tái khẳng định tự do thương mại là con đường hướng tới thịnh vượng chung, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại lan rộng trên toàn thế giới.Lãnh đạo các nước hoan nghênh việc Hàn Quốc và các nước ASEAN đạt thỏa thuận về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), nhất trí tiếp tục bảo vệ thương mại tự do trên nền tảng Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-ASEAN. Giới phân tích cho rằng nội dung này còn có tính chỉ trích các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.Tổng thống cho biết tại hội nghị, các bên đã nhất trí xây dựng ba cộng đồng chung tương lai, gồm "Cộng đồng đặt trọng tâm vào con người", "Cộng đồng đổi mới vì thịnh vượng chung", và "Cộng đồng Đông Á hòa bình".Lãnh đạo các nước nhất trí nỗ lực cải thiện chế độ, như đơn giản hóa thủ tục cấp visa, tự do hóa lĩnh vực hàng không, nhằm tăng cường giao lưu nhân lực giữa Hàn Quốc và ASEAN, hiện đã vượt mức 11 triệu người.Tổng thống cam kết Hàn Quốc sẽ đóng góp vào việc bồi dưỡng nhân tài tương lai cho khu vực ASEAN, nhân đôi quy mô học bổng cho học sinh ASEAN tới năm 2022.Hiện tại, tổng số công dân các nước ASEAN đang sinh sống tại Hàn Quốc đã vượt 600.000 người. Chính phủ Hàn Quốc sẽ quan tâm và hỗ trợ tích cực hơn nữa để đảm bảo các công dân ASEAN, như người lao động, người thuộc gia đình đa văn hóa, dễ dàng hòa nhập với cuộc sống tại Hàn Quốc.Hàn Quốc và ASEAN sẽ cùng xây dựng "Cộng đồng đổi mới vì thịnh vượng chung" trên nền tảng thương mại tự do. Các nước sẽ cùng nỗ lực mở ra thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, thành lập trung tâm hợp tác các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới công nghiệp, tăng cường hợp tác khởi nghiệp.Tổng thống nhấn mạnh tăng cường liên kết với ASEAN là thiết yếu để đạt thịnh vượng bền vững cho khu vực. Lãnh đạo các nước nhất trí tăng cường hợp tác lĩnh vực hạ tầng, thành phố thông minh, tài chính, môi trường, nhằm thực hiện "Kế hoạch tổng thể liên kết ASEAN 2025".Trong năm nay, Hàn Quốc đã nhân đôi quy mô Quỹ hợp tác Hàn-ASEAN, và dự kiến sẽ nhân đôi vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho khu vực phương Nam mới tới năm 2022. Lãnh đạo các nước cam kết sẽ vận dụng công nghệ ưu việt của Hàn Quốc vào hợp tác các lĩnh vực đa dạng như giáo dục bậc cao, phát triển nông thôn, giao thông, hành chính công,Lãnh đạo các nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì "Cộng đồng Đông Á hòa bình". Tất cả các nước đều đồng tình rằng hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Á, trong đó có bán đảo Hàn Quốc, gắn kết chặt chẽ với an ninh Đông Nam Á, qua đó thống nhất tăng cường hợp tác thiết lập hòa bình khu vực.Đặc biệt, các nước ASEAN nhất trí sẽ vận dụng các cơ chế thảo luận trong khu vực, như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), vào hợp tác vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc. Toàn bộ 10 nước Đông Nam Á ủng hộ sáng kiến biến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "Khu vực hòa bình quốc tế" của Chính phủ Hàn Quốc.Tổng thống cho biết các nước đã quyết định sẽ đẩy mạnh hợp tác đối phó với các mối đe doạ an ninh ngày một gia tăng, như tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố, an ninh mạng, thiên tai, biển đổi khí hậu, rác thải đại dương.Ông Moon nhấn mạnh sự phát triển của ASEAN sớm muộn sẽ kéo theo sự phát triển của Hàn Quốc. Trên nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau suốt 30 năm qua, Hàn Quốc và ASEAN đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, chứng minh sức mạnh của châu Á với toàn thế giới.Tổng thống đánh giá Tuyên bố Tầm nhìn chung và Tuyên bố Chủ tịch Hàn-ASEAN được thông qua cùng ngày sẽ là kim chỉ nam cho tương lai của con người, thịnh vượng chung và hòa bình khu vực.