Chủ tịch Quốc hội cân nhắc để Chính phủ Hàn-Nhật tham gia bồi thường nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Theo Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang hiện đang cân nhắc phương án để Chính phủ Hàn-Nhật trực tiếp, hoặc gián tiếp góp tiền với người dân và doanh nghiệp Hàn-Nhật bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Trọng tâm của phương án trên là thành lập quỹ mới chi trả tiền an ủi cho nạn nhân và gia quyến các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Trong đó, Chính phủ Seoul sẽ chi trả tiền vận hành quỹ, còn Chính phủ Tokyo sẽ chuyển số tiền đã đóng góp cho "Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương" sang quỹ mới.Văn phòng Chủ tịch Quốc hội đã giới thiệu dự thảo phương án trên tại cuộc họp ngày 18/11, có sự tham dự của các chuyên gia và nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Một quan chức Văn phòng Chủ tịch Quốc hội cho biết tổng cộng có khoảng 1.500 nạn nhân. Nếu chi trả mỗi nạn nhân 200 triệu won (170.000 USD), ước tính tổng số tiền bồi thường sẽ lên đến 300.000 tỷ won (255,2 triệu USD).Theo quan chức trên, đây chỉ là phương án dự thảo để thu thập ý kiến và nhận tư vấn, nên nội dung sẽ thay đổi mỗi ngày. Do đó, đây mới chỉ là một ý tưởng, cần thảo luận với Bộ Hành chính và an toàn về quy mô cụ thể cũng như phương thức vận hành quỹ.