Tâm lý tiêu dùng lạc quan nhất trong vòng 7 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/11 công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 11 đạt 100,9 điểm, tăng 2,3 điểm so với tháng trước, tăng ba tháng liên tiếp và lần đầu vượt ngưỡng tiêu chuẩn 100 điểm trong 7 tháng qua. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp tăng nghĩa là nhiều người tiêu dùng nhận định lạc quan về tình hình sinh hoạt và thu nhập thời gian tới.Ngân hàng trung ương phân tích chỉ số CCSI tăng là do gần đây, đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã đạt được một số tiến triển, cùng với giá cổ phiếu trong nước tăng khiến người dân thêm kỳ vọng về sự hồi phục của nền kinh tế.Chỉ số CCSI về triển vọng giá nhà đạt 120 điểm, tăng 5 điểm so với tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Điều này cho thấy nhiều người tiêu dùng nhận định giá nhà sẽ còn tăng cao hơn nữa trong một năm tới.Kể từ khi Chính phủ ban hành đối sách ổn định thị trường bất động sản ngày 13/9 năm ngoái, chỉ số này liên tục giảm xuống mức thấp nhất là 83 điểm hồi tháng 3, sau đó bắt đầu tăng trở lại từ tháng 4, và đang giữ xu hướng tăng 8 tháng liên tiếp. BOK giải thích xu hướng này là do giá nhà, đặc biệt tại thủ đô Seoul, có chiều hướng tăng cao thời gian gần đây.