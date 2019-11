Số trẻ chào đời trong tháng 9 giảm gần 2.000 trẻ

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/11) đã công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 9 năm 2019. Theo đó, số trẻ chào đời trong tháng 9 là 24.123 trẻ, giảm 1.943 trẻ, 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức thấp nhất trong các tháng 9 kể từ năm 1981, khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng.Số trẻ chào đời trong tháng 9 ghi nhận đà giảm liên tiếp 42 tháng kể từ tháng 4 năm 2016, xác lập mức thấp kỷ lục.Trong tháng 9 vừa qua đã có 23.563 người qua đời, tăng 657 người, 2,9% so với một năm trước.Số cặp kết hôn trong tháng 9 là 15.800 cặp, tăng 1.456 cặp, 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trở lại sau 11 tháng giảm.Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là do ngày có thể đăng ký kết hôn trong tháng 9 năm nay nhiều hơn hai ngày so với một năm trước. Số cặp kết hôn tính từ đầu năm đến tháng 9 vừa qua khá thấp, giảm 6,8% so với năm ngoái.Số vụ ly hôn trong tháng 9 là 9.015 trường hợp, giảm 15,2%.