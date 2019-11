Tổng thống Moon Jae-in đề nghị Việt Nam đóng vai trò tích cực trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong lần thứ nhất tại Busan, tối 27/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Tổng thống. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận phương án mở rộng hợp tác thực chất song phương, tăng cường hợp tác trong khu vực và cộng đồng quốc tế.Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Hàn-Việt đang phát triển nhảy vọt trong thời gian gần đây, nhất trí củng cố nền tảng pháp lý, chế độ để tiếp tục thúc đẩy xu hướng này.Tổng thống Moon và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai nước ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định chống đánh thuế hai lần, thống nhất hợp tác chặt chẽ để tiến tới ký kết Hiệp định tương trợ thuế quan và Hiệp định an sinh xã hội trong thời gian tới.Ông Moon đánh giá trong thời gian qua, hai nước đã mở rộng mạnh mẽ thương mại, đầu tư. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm và hỗ trợ để doanh nghiệp Hàn Quốc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu, linh kiện, dịch vụ tài chính của Việt Nam.Tổng thống cũng đặc biệt quan tâm tới những nỗ lực mở rộng hạ tầng cơ bản của Chính phủ Việt Nam, và những dự án hợp tác giữa hai nước như dự án xây dựng khu công nghiệp phức hợp tại tỉnh Hưng Yên, dự án xây dựng nhà ở xã hội tại thủ đô Hà Nội.Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở lĩnh vực hành chính công cho Việt Nam, như xây dựng kế hoạch tổng hợp về giao thông đô thị, hợp tác xây dựng thành phố thông minh. Tổng thống đặt nhiều kỳ vọng vào dự án xây dựng "Vành đai thành phố thông minh miền Trung Việt Nam" do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) xúc tiến, và dự án xây dựng "Trung tâm hợp tác thành phố thông minh Hàn-Việt".Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thành lập Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, nhất trí thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, lâm nghiệp.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn quyết định của Hàn Quốc về việc chuyển nhượng tàu huấn luyện "HANBADA" của Đại học Hàng hải Hàn Quốc cho Việt Nam.Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc và quốc tế. Tổng thống Moon trình bày chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc và đề nghị Việt Nam đóng vai trò xây dựng trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đáp lại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp hơn nữa trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Moon đề xuất Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì hòa bình và thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc và khu vực ASEAN. Thủ tướng Việt Nam đồng ý và cam kết sẽ hợp tác tích cực vào quá trình xúc tiến chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc.Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tham gia lễ ký kết 4 biên bản ghi nhớ về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định chống đánh thuế hai lần, hợp tác ở lĩnh vực hàng hải và tập huấn thuyền viên, hợp tác giữa Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) với Bộ Tài chính Việt Nam, và hợp tác giữa Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Cục xúc tiến thương mại Việt Nam (VIETRADE).