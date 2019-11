Hàn Quốc tiếp tục thảo luận quyền kiểm soát hành lang hàng không cực nam đảo Jeju với Trung Quốc và Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp Hội đồng gần đây, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã tiến hành thảo luận quyền kiểm soát hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju.Được biết, Nhật Bản cũng tham gia quá trình thảo luận tại ICAO, sau một thời gian tỏ thái độ không mấy tích cực về vấn đề này. Như vậy, quá trình thảo luận có sự tham gia của tổng cộng 4 bên, là ICAO, Hàn Quốc, Trung Quốc và Bản.Tại đây, các bên đã tập trung bàn bạc phương án bình thường hóa hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju, như chuyển giao khu vực chồng lấn Hàn-Nhật cho Hàn Quốc, thiết lập tuyến đường thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết trong thời gian tới, ba nước Hàn-Trung-Nhật sẽ thảo luận thêm về các phương án trên để đạt được thỏa thuận cuối cùng."Hành lang hàng không" là khu vực các máy bay chỉ được phép bay ở một độ cao nhất định. "Hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju" là đoạn nối giữa thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) với tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), dài 519 km, trong đó Vùng thông tin bay (FIR) của Hàn Quốc dài 259km.Tuy nhiên, thỏa thuận kiểm soát hành lang bay này được ký kết năm 1983, trước thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung. Do sự phản đối của Trung Quốc, hiện tại, chỉ có Bắc Kinh và Tokyo nắm quyền kiểm soát toàn bộ hành lang hàng không này.Hành lang bay này giao cắt với hành lang bay Hàn Quốc-Đông Nam Á mà Chính phủ Hàn Quốc đang kiểm soát, dẫn tới một số sự cố hàng không giữa các máy bay gần đây.Đặc biệt, do sự gia tăng nhu cầu hàng không nhanh chóng, số máy bay đi qua hành lang bay này lên tới 880 chuyến mỗi ngày. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) đang liên tục yêu cầu các nước chú ý đảm bảo an toàn hàng không.Từ tháng 10 năm ngoái, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc đã nhiều lần tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên về hành lang hàng không cực Nam đảo Jeju, dưới sự chủ trì của ICAO, nhưng các bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. Hồi tháng 9, Seoul thậm chí còn ra văn bản phản đối thái độ thiếu hợp tác của Nhật Bản.