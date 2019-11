Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến phản đối ý tưởng giải quyết bồi thường của Chủ tịch Quốc hội

Photo : YONHAP News

Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc đang phản đối gay gắt ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang về chính sách giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân.Ngày 27/11, người dân đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội, phản đối dự thảo sửa đổi luật đặc biệt hỗ trợ những nạn nhân hy sinh do bị cưỡng ép lao động thời chiến.Những người này phản đối mạnh mẽ phương án để người dân và doanh nghiệp Hàn-Nhật quyên góp tiền an ủi cho nạn nhân, và yêu cầu Chính phủ Nhật Bản chịu trách nhiệm.Nhóm người biểu tình cũng lên án đề xuất chuyển khoản tiền của Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến vào quỹ mới để chi trả cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động. Những người này đặt câu hỏi liệu đề xuất này có nhằm chính thức hóa thỏa thuận Hàn-Nhật cuối năm 2015 về vấn đề phụ nữ mua vui cho quân lính hay không?Người dân cho rằng Chủ tịch Moon Hee-sang đã không hỏi ý kiến của các nạn nhân trước khi công bố ý tưởng trên trong buổi thuyết giảng tại trường Đại học Waseda (Nhật Bản) ngày 5/11 vừa qua.Những cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến dù không đến được buổi biểu tình do vấn đề sức khỏe, nhưng cũng đã gửi thông điệp lên án đề xuất của Chủ tịch Quốc hội.Sau buổi họp báo, các nạn nhân đã có cuộc gặp với Chủ tịch Moon Hee-sang. Tại đây, ông Moon khẳng định chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về nội dung cụ thể, và sẽ thu thập đầy đủ ý kiến của nạn nhân.Dự kiến dự thảo phương án trên sẽ được đưa ra thảo luận trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tháng sau. Do đó dư luận đang quan tâm liệu trong thời gian này, Chủ tịch Moon có thu thập được đầy đủ ý kiến nạn nhân hay không.