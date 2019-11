Photo : YONHAP News

Do tác động của phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu bia của Tokyo sang Seoul trong tháng 10 đạt "0 won", theo số liệu thống kê thương mại tháng 10 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố ngày 28/11. Số liệu này của cùng kỳ năm ngoái là 8,63 tỷ won (7,3 triệu USD).Kim ngạch xuất khẩu bia của Tokyo sang Seoul tháng 9 năm nay chỉ dừng lại ở 6,3 triệu won (hơn 5.300 USD), giảm tới 99,9% so với một năm trước.Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) nhận định các số liệu trên phản ánh tác động của phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản ở Hàn Quốc, trong khi xu hướng giảm xuất khẩu mặt hàng thực phẩm sang Seoul vẫn chưa dừng lại.Theo thống kê sơ bộ về thương mại tháng 10 do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 20/11 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc là 4.124 tỷ won (gần 3,5 tỷ USD), giảm 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái.