Phát hiện nhiều thiết sót trong quản lý an toàn hoạt động giải trí tour du lịch nước ngoài

Photo : YONHAP News

Trong thời gian gần đây, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề quản lý an toàn cho các hoạt động giải trí của người dân ở nước ngoài còn nhiều thiếu sót.Sau vụ chìm tàu du lịch thảm khốc tại Hungary hồi tháng 5 khiến 26 du khách Hàn Quốc thiệt mạng và mất tích, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) đã tiến hành kiểm tra an toàn đối với 9 tour du lịch nước ngoài về các hoạt động trải nghiệm, giải trí trên mặt đất và trên biển, và phương tiện di chuyển tại nước sở tại.Đối tượng điều tra là hai tour du lịch sang các nước Đông Âu như Hungary, Séc, Áo, và 7 tour du lịch sang các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.Kết quả kiểm tra cho thấy trong 37 địa điểm giải trí, trải nghiệm thuộc 9 tour này, 11 cơ sở không bố trí phao cứu hộ dành riêng cho trẻ em, hai địa điểm còn không có cả phao cứu hộ dành cho người lớn. Đặc biệt, cả 4 địa điểm chèo thuyền chuối (banana boat) trên biển đều không cung cấp mũ bảo hộ cho du khách. Khoảng một nửa những cơ sở trên không hề hướng dẫn an toàn cho khách du lịch, một số nơi có hướng dẫn nhưng chỉ bằng tiếng nước ngoài.Theo kết quả kiểm tra 17 phương tiện di chuyển phục vụ khách du lịch, một nửa số phương tiện không hướng dẫn khách thắt dây an toàn, nhiều phương tiện không lắp đặt bình chữa cháy hay biển báo lối thoát hiểm.Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) quyết định đề nghị Chính phủ quy định cụ thể việc cung cấp thông tin an toàn cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động giải trí trong dự thảo "Tiêu chuẩn cung cấp thông tin tour du lịch nước ngoài". Cơ quan này cũng sẽ khuyến nghị các công ty lữ hành lớn bố trí hướng dẫn viên người bản địa nói tiếng Hàn và đào tạo an toàn cho họ.