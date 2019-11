Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt giảm trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Trong tháng trước, sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt giảm. Đây là lần đầu tiên từ tháng 2 năm nay, cả ba chỉ số liên quan tới xu hướng hoạt động công nghiệp cùng giảm.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/11 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 10". Theo đó, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% so với tháng 9. Mặc dù sản xuất ngành dịch vụ và xây dựng tăng, nhưng lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản như ô tô, linh kiện điện tử, đều giảm.Cục thống kê quốc gia giải thích sản lượng công nghiệp giảm phần lớn là do sản lượng dòng xe ô tô Sedan giảm, và sản lượng màn hình tivi tinh thể lỏng (LCD) giảm do cung vượt quá cầu.Doanh thu bán lẻ, chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, giảm 0,5% so với một tháng trước, do doanh thu mặt hàng quần áo, ô tô đều giảm.Đầu tư thiết bị trong tháng trước giảm 0,8%. Mặc dù đầu tư trang thiết bị vận tải tăng, nhưng đầu tư vào máy móc thiết bị lại giảm.Ở lĩnh vực xây dựng, tiến độ hoàn thành dự án tăng 1,7% so với tháng 9.Mặt khác, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp giảm 0,1 điểm so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,2 điểm, tăng hai tháng liên tiếp. Đây là lần đầu tiên chỉ số này tăng hai tháng liên tiếp sau lần tăng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017.