Hungary khởi tố thuyền trưởng du thuyền gây tai nạn chìm tàu trên sông Danube

Photo : YONHAP News

6 tháng sau vụ chìm tàu du lịch thảm khốc tại Hungary khiến 26 khách du lịch Hàn Quốc thiệt mạng và mất tích, Viện Kiểm sát Hungary đã khởi tố thuyền trưởng du thuyền gây tai nạn lên Tòa án.Đêm 29/5, tàu du lịch mang tên "Hableany" (Nàng tiên cá) chở 35 hành khách Hàn Quốc đã bị chìm sau khi va chạm với du thuyền cỡ lớn Viking Sigyn trên sông Danube, thủ đô Budapest, Hungary, khiến 25 hành khách người Hàn và hai thuyền viên Hungary thiệt mạng, một người Hàn Quốc vẫn mất tích, chưa tìm thấy thi thể.Truyền thông Hungary đưa tin Viện Kiểm sát nước này ngày 28/11 (giờ địa phương) đã khởi tố thuyền trưởng Yuriy C. của du thuyền "Viking Sigyn" lên Tòa án, với cáo buộc sai sót gây trở ngại tới giao thông đường thủy làm nhiều người thiệt mạng, đồng thời không có biện pháp cứu hộ sau khi gây tai nạn.Viện Kiểm sát Hungary buộc tội thuyền trưởng đã không chú ý, lơ là nhiệm vụ lái tàu nhiều phút trước và sau khi xảy ra tai nạn. Cụ thể, du thuyền Viking Sigyn đã không duy trì khoảng cách an toàn với chiếc tàu du lịch bị nạn, không phát đi tín hiệu và âm thanh cảnh báo. Sau khi các du khách trên tàu rơi xuống nước, thuyền trưởng cũng không nỗ lực cứu các nạn nhân.Nếu Tòa án Hungary công nhận các cáo buộc của Viện Kiểm sát, thuyền trưởng này có thể đối mặt với mức án tối đa 11 năm tù giam.Viện Kiểm sát Hungary cho biết nếu bị cáo công nhận các tội danh trước phiên tòa chính thức và từ bỏ quyền xét xử, thì sẽ đề nghị mức án 9 năm tù giam.Gần đây, thuyền trưởng này đã được thả tự do, nhưng vẫn phải đeo vòng giám sát điện tử và phải khai báo cư trú định kỳ với cơ quan tư pháp nước sở tại.