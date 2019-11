Người Mỹ phát hành sách về cuộc vận động kêu gọi hoàn trả bản in Jikji

Photo : YONHAP News

Một người Mỹ sống tại Hàn Quốc đang chuẩn bị xuất bản sách về cuộc vận động kéo dài 6 năm, kêu gọi Thư viện quốc gia Pháp hoàn trả bản in “Trực chỉ tâm thể yếu tiết (Jikjishimcheyocheol)” (viết tắt là Jikji), loại chữ được in bằng kim loại cổ nhất thế giới, từng được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2001.Ông Richard Pennington, hiện đang làm việc tại một công ty luật về quyền sở hữu trí tuệ ở Seoul, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban xúc tiến hoàn trả bản in Jikji, sẽ tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Cuộc đấu tranh cô đơn của Jikji và NGO (tổ chức phi chính phủ)" ngày 14/12 tới.Cuốn sách này thuật lại cuộc vận động kêu gọi hoàn trả bản in Jikji. Trong đó, ông Pennington trích dẫn 6 cuốn sách học thuật, như cuốn "Con đường tơ lụa và lịch sử mới" do Đại học Oxford của Anh phát hành, 7 luận văn học thuật và hơn 50 bài báo, nhấn mạnh tính cần thiết của cuộc vận động đòi hoàn trả Jikji, diễn ra từ năm 2013.Ông Pennington vốn theo học chuyên ngành lịch sử, sau khi đọc một cuốn sách về lịch sử Hàn Quốc đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi bản in Jikji.Sau đó, ông có cơ hội thăm quan Bảo tàng in ấn cổ ở thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), và quyết tâm tiến hành cuộc vận động đòi lại bản in gốc đang được bảo quản tại Thư viện quốc gia Pháp.Ông đã thành lập và giữ chức Chủ tịch Ủy ban xúc tiến hoàn trả bản in. Mỗi cuối tuần, ông lại đến ga tàu điện ngầm gần công ty để tuyên truyền về cuộc vận động, kêu gọi thêm nhiều người tham gia. Tới nay, đã có tổng cộng hơn 8.000 người hưởng ứng.Bản in gốc Jikji do một Công sứ người Pháp sưu tầm, mua lại từ Hàn Quốc trong khoảng cuối những năm 1880 tới đầu những năm 1890, sau khi Hiệp ước thương mại Hàn-Pháp được ký kết năm 1886.