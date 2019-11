Nhóm nhạc nam NCT127 tham dự diễu hành dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc nam NCT127 là những ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên tham dự và biểu diễn trước hàng triệu khán giả tại cuộc diễu hành "Macy's Thanksgiving Day Parade", sự kiện kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn lớn nhất nước Mỹ.Theo công ty SM Entertainment, ngày 28/11 (giờ địa phương), NCT127 đã diễu hành trên ô tô và biểu diễn ca khúc đình đám của nhóm là "Cao tốc tới thiên đường" (Highway to Heaven)."Macy's Parade" là sự kiện quy mô lớn do Trung tâm thương mại Macy's tổ chức nhân dịp Lễ tạ ơn, trong đó, nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới và các nhóm biểu diễn diễu hành trên ô tô vòng quanh trung tâm New York.Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-POP tham dự cuộc diễu hành này. Ước tính có khoảng 3,5 triệu người dân Mỹ có mặt tại sự kiện.Khi biểu diễn ca khúc "Highway to Heaven", một số thành viên trong nhóm đã xuống xe diễu hành để đến gần với công chúng Mỹ. Tiết mục của nhóm được tán thưởng bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt. Sự kiện này còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Celine Dion, The Black Eyed Peas, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình NBC và Youtube, thu hút khoảng 50 triệu người theo dõi.