Seoul đứng thứ 7 về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Photo : KBS News

Mới đây, Viện Chiến lược đô thị thuộc Quỹ Mori Memorial (MMF), tổ chức nghiên cứu do công ty phát triển đô thị hàng đầu Nhật Bản Mori Building thành lập, đã công bố "Chỉ số năng lực thành phố toàn cầu" (Global Power City Index-GPCI). Trong số 48 thành phố trên thế giới thuộc đối tượng khảo sát, Seoul (Hàn Quốc) xếp thứ 7 về sức cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.Seoul xếp vị trí thứ 8 về sức cạnh tranh toàn cầu năm 2010, sau đó tăng một bậc lên vị trí thứ 7 năm 2011, và duy trì vị trí thứ 6 từ năm 2012 đến năm 2017. Sau đó, Seoul tụt một bậc xuống vị trí thứ 7 năm 2018 và 2019.Chỉ số năng lực thành phố toàn cầu được công bố thường niên, khảo sát 6 lĩnh vực là kinh tế, nghiên cứu và phát triển (R&D), tương tác văn hóa, khả năng sinh sống, môi trường, và khả năng tiếp cận.Seoul đứng thứ 5 trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, cho thấy thế mạnh vượt trội so với các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, tương tác văn hóa và khả năng tiếp cận chỉ lần lượt đứng vị thứ 9 và 11. Lĩnh vực kinh tế đứng vị trí thứ 22, lĩnh vực môi trường và khả năng sinh sống xếp vị trí tương đối thấp là 34.Thành phố có sức cạnh tranh lớn nhất là London của Anh, dẫn đầu suốt 8 năm qua. Theo sau đó lần lượt là New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Paris (Pháp), và Singapore. Thành phố có sức cạnh tranh thấp nhất trong 48 đối tượng khảo sát là Mumbai (Ấn Độ).