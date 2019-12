Chính giới mâu thuẫn gay gắt về việc đệ trình thảo luận không giới hạn các dự luật

Photo : YONHAP News

Ngày 2/12 là hạn chót để Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm tài khoá 2020. Tuy nhiên, cuối tuần trước, đảng đối lập Hàn Quốc tự do bất ngờ đệ trình Quốc hội tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội. Hiện tại, phe cầm quyền và đối lập đang công kích gay gắt lẫn nhau, khiến triển vọng mở phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 2/12 vẫn chưa rõ ràng.Nếu như chế độ "chỉ định thông qua nhanh dự luật" (Fast Track) được coi là "mũi giáo" đối với đảng chiếm đa số tại Quốc hội, thì "filibuster" là "chiếc khiên" phòng thủ của đảng thiểu số. Quốc hội Hàn Quốc từng xóa bỏ chế độ này năm 1973, nhưng đến năm 2012 đã khôi phục lại theo Luật Quốc hội sửa đổi.Giới phân tích nhận định ý đồ chính của đảng Hàn Quốc tự do là trì hoãn thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội, và ngăn chặn áp dụng Luật bầu cử sửa đổi vào cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do đang biến các dự luật làm "con tin". Đặc biệt, việc đảng này đệ trình tranh luận không giới hạn với toàn bộ 199 dự luật rõ ràng có mục đích phong tỏa Quốc hội, tuyên bố đàm phán giữa hai bên đã chấm dứt.Đảng Hàn Quốc tự do lại nhấn mạnh quyền "filibuster" là phương tiện phản kháng chính đáng.Trong khi đó, Đại điện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Oh Shin-hwan đề xuất tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội, nhưng chỉ tập trung thông qua các dự luật dân sinh. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do vẫn không thay đổi lập trường, chỉ đồng ý thông qua một số dự luật liên quan tới an toàn trẻ em.Đảng Dân chủ đồng hành đang hối thúc đảng Hàn Quốc tự do rút lại đề nghị tranh luận không giới hạn về các dự luật, nếu không, đảng cầm quyền sẽ phối hợp với các đảng đối lập khác thông qua các dự luật được chỉ định thông qua nhanh và cả dự thảo ngân sách năm 2020.