Thịt bò Mỹ nhập khẩu chiếm hơn 50% thị phần tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 2/11 cho biết lượng nhập khẩu thịt bò xuất xứ Mỹ tính đến cuối tháng 10 vừa qua đạt 209.034 tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái (193.685 tấn).Con số này còn cao hơn con số kỷ lục 208.636 tấn của cả năm 2003. Với đà này, lượng thịt bò Mỹ nhập khẩu tính đến cuối năm nay sẽ lập kỷ lục mới sau 16 năm.Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc đã nhập tổng cộng 415.112 tấn thịt bò. Trong đó, thịt bò Mỹ chiếm tới 50,4%. Đây là lần đầu tiên thịt bò Mỹ nhập khẩu chiếm hơn 50% thị phần kể từ khi Hàn Quốc cấm nhập khẩu toàn diện thịt bò Mỹ năm 2003 do bệnh bò điên xuất hiện ở Mỹ.Kim ngạch nhập khẩu thịt bò Mỹ tính đến cuối tháng 10 đạt hơn 1,54 tỷ USD, tăng 10,4% so với một năm trước.Trong khi đó, lượng nhập khẩu thịt bò Úc và New Zealand lại có xu hướng giảm. Lượng nhập khẩu thịt bò Úc tính đến cuối tháng 10 đạt 170.582 tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu thịt bò New Zealand cũng giảm sâu 13,5%, đạt 18.371 tấn.Từ năm 2004 đến 2016, thịt bò Úc nhập khẩu đã vượt qua thịt bò Mỹ chiếm thị phần số một tại Hàn Quốc, song lại đang có chiều hướng giảm từ sau năm 2016. Thịt bò New Zealand nhập khẩu cũng chiếm tỷ lệ cao hơn thịt bò Mỹ từ năm 2004 tới năm 2008.Kể từ năm 1994, thịt bò Mỹ nhập khẩu vẫn dẫn đầu, có thời điểm đạt tới 68,3% thị phần năm 2003. Nhưng sau đó, thịt bò Mỹ hầu như không có chỗ đứng tại thị trường Hàn Quốc do ảnh hưởng của bệnh bò điên.Sau khi không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh bò điên nào, Chính phủ Mỹ đã thảo luận, yêu cầu Hàn Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò. Đến năm 2008, Seoul đã cho phép nhập khẩu lại thịt bò Mỹ, nhưng vẫn vấp phải những phản ứng tiêu cực từ người dân Hàn Quốc suốt một thời gian dài.Tuy nhiên, dựa theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, giá thịt bò Mỹ nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh về giá, cùng chiến lược kinh doanh áp đảo, nên lượng nhập khẩu thịt bò Mỹ đã tăng trở lại nhanh chóng. Nhập khẩu thịt bò Mỹ trong năm ngoái tăng gấp 6,9 lần so với năm 2008. Dự kiến con số này sẽ tăng gấp 7 lần trong năm nay.Một quan chức Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc nhận định FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực sớm hơn FTA Hàn-Úc một vài năm, dẫn đến chênh lệch giá thịt bò giữa hai nước. Trên thực tế, người dân hầu như không còn lo ngại về bệnh bò điên của Mỹ nữa.