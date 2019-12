Xuất khẩu tháng 11 giảm hơn 14% so với một năm trước

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đạt 44,1 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 12 tháng liên tiếp.Đặc biệt, mức giảm hai con số đã duy trì 6 tháng liên tiếp. Do đó, nhiều ý kiến lo ngại xuất khẩu của Hàn Quốc năm nay sẽ ghi nhận mức giảm hai con số tương tự năm 2009.Nguyên nhân khiến xuất khẩu giảm là do sự trì trệ trong ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực như chíp bán dẫn, hóa dầu và đóng tàu.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chíp bán dẫn giảm tới 30,8% so với năm ngoái do đơn giá giảm mạnh. Xuất khẩu màn hình, pin sạc cũng trì trệ.Tuy nhiên, xuất khẩu máy tính lại tăng 23,5%; xuất khẩu các ngành mỹ phẩm, y sinh học (biohealth), xe ô tô điện cũng có xu hướng tăng.Xét theo từng quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 12,2%, mức giảm thấp nhất kể từ tháng 4 vừa qua. Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng giảm 10,9%, nhưng chỉ chịu ít tác động từ biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu mặt hàng công nghệ cao của Tokyo với Seoul.Tuy vậy, kim ngạch nhập khẩu trong tháng trước đạt 40,73 tỷ USD, giúp cán cân thương mại duy trì mức thặng dư 94 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên kỳ vọng xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn và đóng tàu sẽ quay lại xu hướng tăng vào quý I năm sau.