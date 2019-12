Áp dụng chứng minh thư mới bền và bảo mật hơn từ năm 2020

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, Hàn Quốc sẽ áp dụng loại chứng minh thư nhân dân mới, bền hơn và bảo mật tốt hơn.Bộ Hành chính và an toàn cho biết loại chứng minh thư mới này được làm bằng chất liệu nhựa PC (Polycarbonate) bền và khó bị hư hỏng, in bằng tia laser nên chữ viết trên chứng minh thư sẽ khó bị mờ. Đặc biệt, tên và số chứng minh thư được in nổi, tăng cường tính năng chống làm giả.Góc trên bên trái của chứng minh thư được bổ sung họa tiết Thái cực với màu sắc biến đổi theo chiều ánh sáng. Góc dưới bên trái in ảnh trắng đen và ngày tháng năm sinh của người dùng bằng công nghệ in laser đa tầng. Vân tay ở mặt sau chứng minh thư được đóng dấu bằng silicon, ứng dụng công nghệ bảo mật của Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia để ngăn chặn sử dụng trái phép.Chứng minh thư mới lần này vẫn giữ nguyên thiết kế hiện hành, nhưng bổ sung một số yếu tố bảo mật mới. Người dân vẫn có thể sử dụng tiếp chứng minh thư hiện tại, xin cấp mới hoặc cấp lại chứng minh từ năm sau.