Hàn Quốc và Mỹ tổ chức vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự tiếp theo trong tuần này

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán chia sẻ chi phí quân sự tại Washington trong hai ngày 3-4/12 (giờ địa phương), sau khi vòng đàm phán tại Seoul đổ vỡ hai tuần trước đó.Khi đó, trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ James DeHart đã rời phòng họp vì cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa chịu đáp ứng yêu cầu về khoản "gánh vác công bằng" mà Mỹ đưa ra, nên cho Seoul thêm thời gian để suy nghĩ lại.Washington vẫn đang giữ vững lập trường tăng khoản gánh vác của Seoul cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Do đó, đợt đàm phán sắp tới dự kiến sẽ gặp không ít khó khăn.Trong khoảng thời gian này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tới Anh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và có khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực về việc tăng khoản đóng góp của các nước đồng minh để chi trả cho quân đội Mỹ đồn trú.Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng NATO càng vững mạnh thì càng phải chia sẻ chi phí quân sự nhiều hơn nữa.Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, các nước thành viên tổ chức này đã nhất trí giảm khoản đóng góp chi phí quân sự của Mỹ từ 22% xuống còn 16%, để xoa dịu những bất mãn của Tổng thống Trump.Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chênh lệch khá lớn so với yêu cầu của Tổng thống Trump, nên có khả năng người đứng đầu Nhà Trắng sẽ tiếp tục gây nhiều sức ép lên các đồng minh NATO.Liên quan đến đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ, tờ Thời báo New York của Mỹ gần đây cho rằng Tổng thống Trump đã đưa ra một đề nghị vô lý. Tờ Bưu điện Washington cũng chỉ trích rằng khoản đóng góp 5 tỷ USD mà Mỹ yêu cầu Hàn Quốc chi trả cho quân đội đồn trú là một sự "xúc phạm" mà Chính phủ Seoul không bao giờ chấp nhận, xét trong bối cảnh cần tăng cường quan hệ đồng minh hơn bao giờ hết để đối phó với những nguy cơ trên bán đảo Hàn Quốc.