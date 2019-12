Lãnh đạo hãng Reckitt Benckiser xin lỗi các nạn nhân vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm

Photo : YONHAP News

Tân Tổng giám đốc điều hành hãng Reckitt Benckiser (Anh) Laxman Narasimhan ngày 29/11 (giờ địa phương) đã xin lỗi các nạn nhân và gia quyến trong vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, và cam kết sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề.Ủy ban điều tra đặc biệt vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và thảm họa chìm tàu Sewol (gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố, thảm họa xã hội) ngày 1/12 cho biết ông Narasimhan đã đưa ra lời xin lỗi trong cuộc tiếp xúc với nhóm điều tra của Ủy ban này. Ông này cũng đồng thời đăng thư xin lỗi trên trang chủ của công ty.Reckitt Benckiser là công ty mẹ của hãng "Oxy Reckitt Benckiser" (nay đổi tên là Reckitt Benckiser Korea), nhà sản xuất chất diệt khuẩn máy tạo ẩm "Oxy Ssak Ssak". Trong 142 ca tử vong do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm tại Hàn Quốc, có khoảng 100 người sử dụng sản phẩm Oxy Ssak Ssak.Mùa xuân năm 2011, nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì vấn đề về phổi không rõ nguyên nhân. Tháng 11 năm đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) xác định chất diệt khuẩn trong máy tạo ẩm của hãng Reckitt Benckiser có độc tố gây hại cho sức khỏe con người, và ra lệnh thu hồi toàn bộ các sản phẩm này.Nhóm điều tra của Ủy ban đã thăm Ấn Độ và Anh từ ngày 24/11 để trực tiếp điều tra một số lãnh đạo người nước ngoài của công ty Reckitt Benckiser, do những người này đã vắng mặt trong phiên điều trần tại Quốc hội hồi tháng 8.Mục đích của nhóm điều tra là làm rõ liệu công ty mẹ Reckitt Benckiser có can thiệp vào quá trình đối phó với vụ việc tại Hàn Quốc hay không, và thảo luận đối sách hỗ trợ cho các nạn nhân.