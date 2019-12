Photo : YONHAP News

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell ngày 2/11 (giờ địa phương) đánh giá năng lực của hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng theo cấp số nhân trong nhiều thập kỷ qua, nên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa.Trợ lý Stilwell đưa ra phát biểu trên trước thềm diễn ra vòng đàm phán thứ tư Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) tại Washington ngày 3 và 4/12.Tham dự hội thảo chủ đề "Trung Quốc toàn cầu - Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc Á" do cơ quan nghiên cứu chính sách (think tank) Brookings (Mỹ) tổ chức, Trợ lý Stilwell xác nhận khả năng Mỹ sẽ yêu cầu các nước đồng minh chi trả nhiều hơn nữa chi phí cho quân đồn trú Mỹ.Trợ lý Stilwell cho biết ông đã từng làm việc tổng cộng 6 năm ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Kể từ lần đầu tiên làm việc ở khu vực này những năm 1980 cho tới nay, ông nhận thấy Seoul và Tokyo đã đương đầu với những thách thức, và năng lực của hai nước đã tăng theo cấp số nhân. Ông Stilwell xem đây là cơ hội để hợp tác nhiều hơn nữa với đồng minh Hàn-Nhật.Liên quan đến việc Hàn Quốc gia hạn có điều kiện thời gian chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, Trợ lý Stilwell nhấn mạnh hiệp định có vai trò quan trọng trong việc đối phó với những động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Mỹ sẽ tiếp tục khuyến khích hai nước hợp tác, nhưng sẽ không can dự trực tiếp mà chỉ giúp đỡ hai nước hiểu được mối quan tâm của mỗi bên.