Đảng cầm quyền gửi tối hậu thư cho đảng đối lập về việc mở phiên họp toàn thể Quốc hội

Photo : KBS News

Đại điện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young đã gửi "tối hậu thư" cho đảng Hàn Quốc tự do, yêu cầu đảng này trả lời đề xuất mở phiên họp toàn thể Quốc hội tới hết tối 3/12. Đảng cầm quyền tuyên bố không thể chờ đợi thêm nữa, vì tới ngày 3/12, tất cả các dự luật được chỉ định thông qua nhanh đều đã được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội.Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do phải rút lại đề nghị tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội, thì mới mở phiên họp toàn thể.Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội tái khẳng định lập trường sẽ đồng ý mở phiên họp toàn thể Quốc hội để thông qua các dự luật về dân sinh nếu đảng cầm quyền đảm bảo quyền “filibuster” cho đảng này. Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in đang kích động thay vì thuyết phục đảng cầm quyền hòa giải mâu thuẫn.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan đề xuất đảng Hàn Quốc tự do nhượng bộ về chế độ bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, còn đảng Dân chủ đồng hành nhượng bộ về hạn chế quyền khởi tố đối với Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, từ đó đi tới thỏa hiệp.Nhiều ý kiến trong đảng cầm quyền đang đề xuất loại đảng Hàn Quốc tự do, để 4 đảng còn lại thông qua dự thảo ngân sách năm 2020 và dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Chỉ còn 7 ngày nữa là kết thúc phiên họp thường kỳ Quốc hội. Tuy nhiên, chính giới vẫn đang bị cuốn vào những tính toán phức tạp từ các dự luật dân sinh, Luật bầu cử sửa đổi, cho tới dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.