Bộ Môi trường mới hoàn tất xử lý hơn 60% chất thải trái phép trong năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết mới chỉ xử lý khoảng 60,3%, tương đương 726.000 tấn, trên tổng số 1.203.000 tấn chất thải trái phép trên toàn quốc, theo số lượng khảo sát tháng 1 năm nay.Xét theo từng tỉnh thành, thành phố Seoul, Gwangju và Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã hoàn tất xử lý 100% chất thải, tỉnh Gyeonggi xử lý được 77,1%. Tỷ lệ này ở tỉnh Gangwon là 0,02%, thành phố Incheon là 25% và tỉnh Nam Chungcheong là 30,8%.Bộ Môi trường cho biết một trong những nguyên nhân xử lý rác trái phép chậm hơn kế hoạch ban đầu là do chưa đủ số lượng rác để xử lý đốt và chôn lấp.Đầu tiên, do ngân sách bổ sung để xử lý chất thải muộn hơn ba tháng so với dự kiến, nên lượng thu gom chất thải để đốt giảm 270.000 tấn so với kế hoạch.Hơn nữa, do người dân địa phương phản đối nên kế hoạch sử dụng lò đốt hay khu vực chôn lấp cũng gặp nhiều trở ngại. Khảo sát còn cho thấy một số chính quyền địa phương khá thụ động trong tổ chức hành chính để xử lý rác thải.Bộ Môi trường cho biết sẽ tiến hành xử lý hết lượng chất thải còn lại đến nửa đầu năm sau, đồng thời nỗ lực hạn chế phát sinh ô nhiễm môi trường như nước tù đọng hay mùi ô uế ở những nơi chưa xử lý rác.Từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 10 năm nay, Cơ quan cảnh sát đã theo dõi và phát hiện 836 vụ phạm pháp liên quan đến rác thải, điều tra 1.284 người. Trong đó, có 23 người bị xử bắt giam. Cụ thể, có 385 người xả rác không đúng nơi quy định, 349 người xử lý rác trái phép và 162 người không xử lý rác.