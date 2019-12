Đảng Hàn Quốc tự do quyết định không gia hạn nhiệm kỳ của Đại diện tại Quốc hội Na Kyung-won

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh mâu thuẫn chính giới ngày càng leo thang, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã quyết định thay thế Đại diện đảng tại Quốc hội Na Kyung-won.Đảng Hàn Quốc tự do ngày 3/12 quyết định không gia hạn nhiệm kỳ của Đại diện đảng tại Quốc hội Na Kyung-won, và dự kiến tiến hành ngay các bước bầu người kế nhiệm. Nhiệm kỳ của Đại diện Na Kyung-won sẽ kết thúc ngày 10/12 tới.Trả lời báo giới, Chủ tịch Hwang Kyo-ahn cho biết đã có những ứng cử viên tham gia tranh cử cho vị trí của Đại diện Na. Ông Hwang khẳng định sẽ làm theo đúng nguyên tắc của đảng.Trong thời gian qua, nội bộ đảng Hàn Quốc tự do đã có những luồng ý kiến trái chiều. Một số cho rằng phải bầu tân Đại diện tại Quốc hội, nhiều ý kiến khác lại nhận định việc thay đổi Đại diện tại Quốc hội trước thềm Tổng tuyển cử là không phù hợp.Đại diện Na Kyung-won đã thông báo với các nghị sĩ là sẽ hội ý về việc tái bổ nhiệm bà trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng ngày 4/12. Dự kiến sẽ có nhiều tranh cãi về việc quyết định không gia hạn nhiệm kỳ của Đại diện Na có đúng với quy định và cương lĩnh của đảng hay không.Nghị sĩ bốn khóa Yoo Ki-june ngày 4/12 đã chính thức thông báo tham gia ứng cử vị trí Đại diện tại Quốc hội. Nghị sĩ năm khóa Shim Jae-chul cũng có khả năng sẽ tuyên bố tranh cử. Nghị sĩ Kang Seok-ho ngày 3/12 cũng đã tuyên bố tranh cử, và cam kết sẽ thay đổi những chiến lược trong tương lai.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết trước mắt sẽ theo dõi tình hình. Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành ngỏ ý sẽ hợp tác với các đảng đối lập, ngoại trừ đảng Hàn Quốc tự do, để thảo luận thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội.