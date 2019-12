Chính giới loại đảng Hàn Quốc tự do để đàm phán các dự luật quan trọng

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 4/12, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sẽ loại đảng Hàn Quốc tự do và xúc tiến đàm phán với các đảng đối lập còn lại về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, dự luật cải cách Viện Kiểm sát, và dự thảo ngân sách năm 2020.Được biết, đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập đã thống nhất ý kiến về dự luật thành lập cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, giao cho cơ quan này quyền khởi tố thẩm phán, công tố viên và cảnh sát bậc cao, ra quyết định khởi tố thông qua Ủy ban thẩm định khởi tố.Đảng Hàn Quốc tự do phản đối nội dung của dự thảo này và cho biết sẽ cản trở thành lập cơ quan này tới cùng. Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội còn chỉ trích Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền lấy các dự luật về an toàn trẻ em, như dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi, làm quân bài đàm phán, uy hiếp phe đối lập.Đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ không rút lại đề nghị tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội, để ngăn cản chính giới thông qua dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Luật bầu cử sửa đổi.Hiện tại, chính giới cũng đang tranh cãi gay gắt về nội dung trong dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, nên triển vọng đạt thỏa thuận về dự thảo này là hết sức mù mịt.