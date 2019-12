Nhật Bản tỏ lập trường phản đối đề xuất của Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách thảo luận Hàn-Nhật về các vấn đề nổi cộm cho biết Tokyo khó chấp thuận đề xuất doanh nghiệp Nhật Bản tự nguyện góp tiền để giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến mà Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 6.Tại phiên chất vấn của Ủy ban Ngoại giao và quốc phòng Thượng viện ngày 3/12, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takizaki Shigeki nhận định phương án Hàn Quốc đề xuất không khắc phục được tình trạng "vi phạm luật pháp quốc tế", cũng như không giải quyết được vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Do đó, Nhật Bản không thể chấp thuận phương án này.Phát biểu trên được ông Takizaki đưa ra sau khi nghị sĩ Sato Masahisa (đảng cầm quyền Dân chủ tự do) đặt câu hỏi về lý do Chính phủ Nhật Bản từ chối đề xuất của Chính phủ Hàn Quốc về việc lập quỹ bồi thường bằng khoản đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp hai nước.Vụ trưởng Takizaki cho biết đến nay, Chính phủ Tokyo vẫn giữ lập trường nhất quán, yêu cầu Seoul khắc phục tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế và thực hiện các biện pháp thích hợp.Thông thường, trước phiên chất vấn tại Quốc hội, các nghị sĩ Nhật Bản phải nộp bản câu hỏi trước để Chính phủ chuẩn bị câu trả lời. Do đó, có thể Chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản đã thảo luận kỹ lưỡng để gián tiếp bày tỏ lập trường về đề xuất của Chính phủ Hàn Quốc.