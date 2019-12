Mỹ dọa áp mức thuế suất cao đối với ô tô nhập khẩu

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 3/12 (giờ địa phương) cho biết hiện Mỹ đang đàm phán với từng doanh nghiệp về thuế nhập khẩu xe ô tô. Bộ trưởng Ross cho biết tùy vào kết quả đàm phán, Washington sẽ quyết định có cần áp thuế suất với ô tô nhập khẩu hay không.Mặc dù phát biểu trên của ông Ross chủ yếu dựa trên phương diện nguyên tắc, song đây đươc xem là "đòn áp lực" với các nước đàm phán về "áp mức thuế suất cao" cho mặt hàng ô tô nhập khẩu.Căn cứ điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại, Mỹ hiện đang xúc tiến kế hoạch áp 25% thuế đối với ô tô và linh kiện ô tô nhâp khẩu từ Nhật Bản, liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc. Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại có nội dung cho phép Chính phủ Mỹ áp mức thuế suất cao tối đa 25%, hoặc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng được kết luận là đe dọa tới an ninh quốc gia.Ban đầu, Mỹ dự định đưa ra quyết định ngày 17/5 vừa qua, nhưng Nhà Trắng đã ra thông báo dưới danh nghĩa Tổng thống Donald Trump, hoãn thời gian đưa ra quyết định trên thêm 180 ngày nữa.Khi đó, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định đã nghe đầy đủ báo cáo liên quan, và sẽ quyết định dựa theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại. Tuy nhiên, ông Trump không đề cập đến thời gian, cũng như nội dung cụ thể.Mặc dù đã quá thời hạn 13/11, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định áp thuế suất với ô tô nhập khẩu.Nhiều phân tích cho rằng mục tiêu Mỹ nhắm đến là ô tô xuất xứ Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Dù vậy, giới kinh doanh ô tô Hàn Quốc cũng đang hết sức nâng cao cảnh giác.Thông báo trước đó của Tổng thống Donald Trump không trực tiếp đề cập tới ô tô của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ giải thích lý do hoãn đưa ra quyết định là để cân nhắc lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi, và Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada mới ký kết gần đây.