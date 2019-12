Hội đồng bảo an họp kín về vụ phóng thử vũ khí của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngày 4/12 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp kín, thảo luận về vụ phóng thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên cuối tháng trước.Hôm 28/11 vừa qua, miền Bắc đã phóng hai vũ khí về phía biển Đông. Một ngày sau, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thử nghiệm pháo phản lực siêu lớn dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Kể từ tháng 5 năm nay, miền Bắc đã 13 lần phóng thử nghiệm vũ khí.Được biết, cuộc họp trên diễn ra theo đề nghị của 6 nước thành viên Hội đồng bảo an khu vực châu Âu, như Anh, Đức, Ba Lan, và Estonia, nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ tới.Sau cuộc họp, 6 nước đã ra tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại sâu sắc về động thái phóng thử vũ khí của miền Bắc, quy kết đây là hành vi gây tổn hại tới an ninh khu vực và hòa bình, ổn định quốc tế. Tuyên bố cũng hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại với Mỹ, tránh làm tình hình xấu thêm.Tuy nhiên, Mỹ, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, đồng thời là nước Chủ tịch trong tháng này, lại không tham dự cuộc họp kín nói trên. Điều này cho thấy Washington không muốn kích động Bình Nhưỡng, trong bối cảnh hai nước đang xúc tiến nối lại đàm phán.Bắc Triều Tiên hiện chưa có phản ứng gì về cuộc họp kín của Hội đồng bảo an. Tuy nhiên, nước này đã phản đối mạnh mẽ phiên thảo luận về vấn đề nhân quyền miền Bắc của Hội đồng bảo an, dự kiến diễn ra ngày 10/12 tới.Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song quy kết bất cứ cuộc họp nào thảo luận tình hình nhân quyền tại miền Bắc đều là sự khiêu khích nghiêm trọng. Đặc biệt, Đại sứ Kim còn gửi thư tới 15 nước thành viên Hội đồng bảo an để bày tỏ lập trường trên.Mặc dù không trực tiếp lên án Mỹ, nhưng miền Bắc chỉ trích cuộc thảo luận này dựa trên chính sách thù địch của Washington sẽ gây trở ngại lớn tới tiến trình giảm căng thẳng và giải quyết vấn đề hạt nhân bán đảo Hàn Quốc. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đang gián tiếp tuyên bố sẽ liên hệ vấn đề nhân quyền với đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai.