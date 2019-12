6 nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Campuchia đồng loạt đóng cửa

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin địa phương ngày 4/12 cho biết gần đây, Chính phủ Campuchia đã yêu cầu Bắc Triều Tiên đóng cửa toàn bộ các nhà hàng của nước này tại Campuchia và đưa người lao động về nước. Theo đó, 6 nhà hàng của miền Bắc ở thủ đô Phnom Penh và Siem Reap đều đồng loạt đóng cửa ngày 30/11 vừa qua. Nhân viên làm việc tại các nhà hàng này đang chuẩn bị về nước.Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Gil-song trung tuần tháng trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh trên cương vị thành viên Liên hợp quốc, Campuchia không còn cách nào khác là tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an.Điều 8 Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397, được Hội đồng bảo an thông qua ngày 22/12/2017, quy định các nước thành viên Liên hợp quốc phải trục xuất người lao động miền Bắc về nước, ngăn chặn "nguồn kiếm ngoại tệ" của nước này. Thời hạn thực hiện trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua, nghĩa là tới ngày 22/12 năm nay. Sau đó, các nước thành viên phải nộp báo cáo thực thi nghị quyết tới ngày 22/3/2020.Trong số ba nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Thái Lan, một nhà hàng đã đóng cửa gần đây. Hai nhà hàng miền Bắc ở thủ đô Kathmandu (Nepal) đều đã đóng cửa.Hai nhà hàng miền Bắc tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên, vẫn đang hoạt động tấp nập, không có dấu hiệu chuẩn bị đóng cửa. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ giữ cương vị thành viên không thường trực Hội đồng bảo an từ tháng 1 năm sau. Do đó, có thể nước này sẽ phải thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an dưới bất cứ hình thức nào, như không gia hạn hoặc cấp mới visa cho người lao động miền Bắc.Ngoài ra, 5 nhà hàng miền Bắc ở Lào cũng đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một số nguồn tin địa phương cho biết do Chính phủ Lào đã tuyên bố sẽ tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an, nên nước này sẽ hủy giấy phép kinh doanh của các nhà hàng miền Bắc.