Dự báo thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 32.000 USD

Photo : YONHAP News

Giới tài chính ngày 6/12 cho biết trong năm nay, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc được dự báo đạt khoảng 32.000 USD, thấp hơn năm ngoái là 33.400 USD.Thu nhập bình quân đầu người được tính bằng Tổng thu nhập quốc dân danh nghĩa chia cho tổng dân số theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, quy đổi theo tỷ giá hối đoái won/USD. Chỉ số này thường thể hiện mức sinh hoạt của người dân một quốc gia.Trong năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và mức tăng vật giá đều thấp, Tổng thu nhập quốc dân ghi nhận mức tăng thấp nhất từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, và giá trị đồng won đang có xu hướng giảm.Trong ba quý đầu năm, Tổng thu nhập quốc dân đạt 1.441.440 tỷ won (1.212,72 tỷ USD), tăng 1,56% so với năm ngoái. Nếu Tổng thu nhập quốc dân trong quý IV tiếp tục tăng với tốc độ tương tự, thì thu nhập bình quân đầu người cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 32.000 USD. Đây là lần đầu tiên thu nhập bình quân đầu người (tính theo USD) giảm so với năm trước, kể từ năm 2015.Một quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết do chỉ số giảm phát Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm, tỷ giá won/USD cao hơn năm ngoái, nên thu nhập bình quân đầu người năm nay thấp hơn so với một năm trước, nhưng vẫn duy trì ngưỡng trên 30.000 USD.Năm 2017, Hàn Quốc đạt thu nhập bình quân đầu người 31.700 USD, có mặt trong "Câu lạc bộ 3050" gồm các quốc gia có trên 50 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD.Trước đó, BOK dự báo nếu kinh tế Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng tương đương tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng thì trong vòng 10 năm, thu nhập bình quân đầu người sẽ có thể cán mốc 40.000 USD.Theo tài liệu của Ngân hàng thế giới (WB), Mỹ mất 8 năm, Đức mất 11 năm để nâng thu nhập bình quân đầu người từ 30.000 USD lên 40.000 USD. Trong khi đó, Nhật Bản từng chỉ mất ba năm để đạt được thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD đầu những năm 1990, do xu hướng tăng giá mạnh của đồng yen. Nhưng sau đó, thu nhập bình quân của nước này đang có chiều hướng giảm do rơi vào vũng lầy suy thoái kéo dài.