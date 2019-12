Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức Đối thoại chính sách quản lý xuất khẩu ngày 16/12

Photo : KBS News

Ngày 4/12 (giờ địa phương), quan chức thương mại Hàn-Nhật đã nhóm họp tại Viên (Áo), nhất trí tổ chức Đối thoại cấp Vụ trưởng về chính sách quản lý xuất khẩu Hàn-Nhật lần thứ 7 tại Tokyo ngày 16/12 tới, hơn hai năm sau Đối thoại lần thứ 6 năm 2017.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết nội dung nghị sự của Đối thoại sắp tới gồm tình hình kiểm soát các công nghệ nhạy cảm, hệ thống và thực thi kiểm soát xuất khẩu, phương hướng xúc tiến trong tương lai. Nhật Bản cũng đề xuất thảo luận "lý do an ninh", đã được Tokyo viện cớ để siết chặt quy chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc.Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung nhân lực quản lý xuất khẩu tại Cơ quan quản lý vật tư chiến lược (KOSTI) để chuẩn bị cho đàm phán với Tokyo.Chính phủ kỳ vọng qua Đối thoại sắp tới, hai bên sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống kiểm soát xuất khẩu của đối phương, từ đó Nhật Bản sẽ rút lại các quy chế xuất khẩu của nước này với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Chính phủ Nhật Bản cũng công bố kết quả cuộc họp tại Áo, nhưng nội dung về chế độ quản lý xuất khẩu của Hàn Quốc hơi khác với công bố của Seoul.Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi cho biết trong Đối thoại chính sách sắp tới, hai bên sẽ trao đổi về những điểm chưa hoàn thiện của chế độ quản lý xuất khẩu của Hàn Quốc, như chế độ "Kiểm soát toàn bộ" (Catch All) vũ khí thông thường, hay những yếu kém trong hệ thống thẩm định.Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù hai nước thu hẹp được bất đồng ý kiến ở lĩnh vực thương mại, thì mâu thuẫn về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến vẫn phải được ưu tiên giải quyết theo hướng chính trị, ngoại giao.