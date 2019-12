Hàn Quốc viện trợ 5 triệu USD cho dự án hỗ trợ y tế bà mẹ và trẻ em Bắc Triều Tiên của WHO

Photo : KBS News

Tại cuộc họp của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều ngày 29/11 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ 5 triệu USD cho dự án "Hỗ trợ y tế cho bà mẹ và trẻ em Bắc Triều Tiên" của Tổ chức y tế thế giới (WHO).Thông qua dự án này, WHO đặt mục tiêu nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ của miền Bắc. Nội dung dự án là trong vòng một năm đào tạo các bác sĩ chuyên khoa sản, nhi tại các cơ sở y tế lớn của miền Bắc, cung cấp các trang thiết bị phẫu thuật cần thiết.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú miền Bắc, bất chấp tình hình quan hệ liên Triều. Chính phủ đã ra quyết định trên sau khi xem xét kết quả điều tra của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc năm 2017, theo đó tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại miền Bắc là 12/1.000 trẻ.Dự án này của WHO đã bị gián đoạn từ năm 2014. Gần đây, tổ chức này đã thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc về kế hoạch viện trợ. Chính phủ nhận định dự án sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi tại miền Bắc, nên đã ra quyết định viện trợ.Chính phủ cho biết Tổ chức y tế thế giới đã thảo luận đầy đủ với miền Bắc về dự án này. Trong quá trình triển khai, WHO sẽ đề nghị Liên hợp quốc phê chuẩn miễn cấm vận Bắc Triều Tiên ở một số hạng mục.