Hàn Quốc đón đợt lạnh sâu nhất kể từ đầu đông

Do ảnh hưởng từ khối khí áp cao Tây Bắc, sáng 6/12, nhiệt độ tại Hàn Quốc đã hạ xuống -15 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống tới -15,6 độ. Thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) xuống tới -14,9% độ, thủ đô Seoul -10,6 độ C, thấp hơn tối đa 10 độ so với nhiệt độ bình quân thời điểm này hàng năm.Tại thành phố Daegu ở phía Nam, nhiệt độ cũng xuống tới -5,9 độ C, thành phố Busan -2,8 độ C. Ngoại trừ đảo Jejju ở tận cùng phía Nam, nhiệt độ ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc đều xuống âm độ C.Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc khuyến nghị người dân chủ động đối phó với thiệt hại từ đợt rét đậm lần này, ví dụ như tránh để đường ống nước bị đóng băng.Dự kiến nhiệt độ trong hai ngày cuối tuần tiếp tục thấp hơn bình quân mọi năm, và đợt lạnh sẽ kết thúc vào tuần sau. Sau đó, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức tương tự các năm trước. Dự báo trước và sau Giáng sinh sẽ có thêm một đợt rét đậm nữa. Tuy nhiên, Cục khí tượng thủy văn cho biết, mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng các năm trước, nhưng thi thoảng sẽ có một vài đợt lạnh sâu bất ngờ như lần này, nên người dân cần chú ý giữ sức khỏe.