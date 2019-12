Nho Shine Muscat của Hàn Quốc được ưa chuộng ở Trung Quốc và Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc và Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết tính đến cuối tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nho xuất xứ trong nước đạt 15,4 tỷ won (13 triệu USD), gần bằng tổng kim ngạch cả năm 2018 là 16,9 tỷ won (14,3 triệu USD), tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái là 11,4 tỷ won (9,6 triệu USD).Tỷ lệ tăng của kim ngạch xuất khẩu thậm chí cao hơn cả tỷ lệ tăng 23% của lượng xuất khẩu. Nguyên nhân là do nho xuất xứ trong nước ngày càng chiếm nhiều thị phần tại các thị trường cao cấp ở nước ngoài.Trong đó, nho Shine Muscat chiếm tới 90% kim ngạch xuất khẩu nho nhờ được yêu thích tại Trung Quốc đại lục và các nước Đông Nam Á.Năm ngoái, đối tác xuất khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc là Việt Nam, đạt khoảng 5,2 tỷ won (4,42 triệu USD). Theo sau đó là Hong Kong (4,1 triệu USD), Trung Quốc (1,69 triệu USD) và Singapore (1,56 triệu USD).Theo Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm, nhu cầu nho Shine Muscat tăng cao ở thị trường Trung Quốc đại lục, song nguồn cung chỉ ở mức giới hạn.Các trang trại trồng nho Shine Muscat ở Trung Quốc chưa đạt chất lượng do nông dân thiếu kinh nghiệm và công nghệ trồng trọt. Nho Shine Muscat xuất xứ Nhật Bản dù có chất lượng rất tốt nhưng giá thành lại quá cao. Trong khi đó, nho xuất xứ Hàn Quốc được đánh giá là có chất lượng vượt trội, giá thành lại cạnh tranh hơn so với sản phẩm của Nhật Bản và Trung Quốc. Nho Hàn Quốc còn được hỗ trợ về kỹ thuật trữ lạnh, vận chuyển, và đóng gói, nên có ưu thế hơn hẳn sản phẩm của Trung Quốc.Theo kết quả khảo sát thị trường ở Hong Kong và Ma Cao, mạng lưới phân phối nho Shine Muscat của Hàn Quốc tính đến năm ngoái chỉ giới hạn ở các trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Nhưng gần đây, do nhu cầu nho Shine Muscat tăng cao, kênh phân phối mặt hàng này đã phát triển đa dạng hơn ở các cửa hàng và cả trực tuyến.