84% người dân tự hào vì là công dân Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 9/12 công bố kết quả điều tra "Nhận thức, giá trị quan của người Hàn năm 2019". 83,9% số người được hỏi cảm thấy "tự hào vì là người Hàn Quốc", 83,3% "tự hào về lịch sử Hàn Quốc", 81,9% đánh giá "Hàn Quốc là nơi đáng sống".63,6% người dân Hàn Quốc trả lời đang cảm thấy "hạnh phúc", 68,3% đánh giá công việc hiện tại "có giá trị", 63,7% trả lời "có thể tự do đưa ra lựa chọn trong cuộc sống".24,4% người dân trả lời "đôi khi cảm thấy rầu rĩ không có lý do đặc biệt", 23,9% cho biết "đôi lúc bực bội, cáu giận vì những việc nhỏ nhặt", 18,8% người cảm thấy "đôi lúc bị xa lánh", 16,3% "đôi lúc cảm thấy bị coi thường".93,3% người dân cho rằng văn hóa truyền thống, di sản, văn hóa tinh thần, âm nhạc đại chúng (K-POP) Hàn Quốc là "ưu việt", cao hơn hẳn các kết quả điều tra trước đó.Đánh giá mâu thuẫn đang dâng cao trong xã hội, 91,8% lựa chọn "mâu thuẫn giữa phe tiến bộ và bảo thủ", cao hơn 14,5% so với kết quả thăm dò năm 2016. 90,6% người dân nhận định phân hóa kinh tế đang ở mức độ "nghiêm trọng".Đối với câu hỏi về "bài toán nghiêm trọng nhất mà Hàn Quốc đang đối mặt", 31,3% người chọn vấn đề "việc làm", chiếm tỷ lệ cao nhất, 22,9% chọn "hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số", 20,2% chọn "cách biệt giàu nghèo".Về hình mẫu đất nước tương lai, 41,1% người dân mong muốn "một quốc gia giàu có về kinh tế", 23,8% hướng tới "đất nước dân chủ phát triển chín muồi", 16,8% lựa chọn "một quốc gia đầy đủ phúc lợi xã hội".Đối với nhận thức về Bắc Triều Tiên, 42% nhận định miền Bắc là "đối tượng phải đoàn kết và hợp tác", 8,8% cho rằng "Hàn Quốc phải giúp đỡ miền Bắc". Tỷ lệ nhận thức tích cực là 50,8%, cao hơn mức 44,4% của năm 2013 và 40,6% năm 2016.61,1% người dân cho rằng "không cần vội vàng thống nhất", cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, chỉ có 11,1% trả lời "phải thống nhất càng nhanh càng tốt".Đây là lần thứ 7 Hàn Quốc tiến hành điều tra về nhận thức, giá trị quan của người dân, sau lần đầu tiên năm 1996 và các năm 2001, 2006, 2008, 2013 và 2016.Kết quả điều tra lần này được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ủy thác cho Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, tiến hành từ ngày 27/8 tới 27/9 đối với 5.100 nam, nữ trưởng thành toàn quốc theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Kết quả có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 1,4%.