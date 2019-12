Phát triển trò chơi điện tử về chủ đề phụ nữ bị cưỡng ép mua vui

Photo : KBS News

Một trò chơi điện tử lấy bối cảnh lịch sử về những phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II sắp được ra mắt trong năm nay.Trò chơi này mang tên "Wednesday", đặt theo tên "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" diễn ra định kỳ trưa thứ Tư hàng tuần trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.Nhân vật chính trong trò chơi là bà "Soon-i". Sau khi tham gia cuộc biểu tình đơn lẻ trước trụ sở Đại sứ quán Nhật, bà quay về nhà nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, bà lạc vào nhà thổ quân Nhật lập ra tại Indonesia năm 1945, và trò chơi bắt đầu.Trong lịch sử, các cụ bà bị bắt giam tại các nhà thổ phải trả qua những nỗi nhục nhã không kể xiết. Tuy nhiên, trong trò chơi, nhân vật "Soon-i" có thể qua lại giữa quá khứ và hiện tại, thu thập manh mối để cứu những người bạn cùng cảnh ngộ.Nhà phát triển trò chơi Do Min-seok chia sẻ anh muốn sáng tạo một trò chơi thể hiện mong mỏi của các cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến là giải cứu những người bạn cùng bị giam giữ với mình nếu có cơ hội quay về quá khứ.Người chơi sẽ hóa thân thành bà "Soon-i", thu thập manh mối để giải cứu những người bạn bị giam giữ thông qua đối thoại với các nhân vật hoặc đồ vật trong trò chơi. Qua đó, người chơi sẽ gián tiếp hiểu thêm về lịch sử vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.Trong quá trình sản xuất, anh Do Min-seok lo ngại trò chơi này có thể khơi lại những ký ức đau buồn đối với các nạn nhân. Do vậy, trò chơi loại bỏ tối đa những miêu tả hay cách đề cập có thể gợi lên những ký ức đau thương. Anh còn tham khảo ý kiến của các tổ chức hỗ trợ nạn nhân, như Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, lời làm chứng của các cụ bà, các luận văn học thuật trong và ngoài nước, để xây dựng bối cảnh, cốt truyện cho trò chơi.Hội đồng khắc ghi chính nghĩa đồng tình với mục đích của trò chơi là lan rộng sự thật lịch sử cho thế hệ trẻ, giúp ích cho quá trình kêu gọi giải quyết vấn đề.Hiện tại, trò chơi đã được hoàn thành 70%. Anh Do Min-seok dự định ra mắt phiên bản trò chơi điện tử trên máy tính trong năm nay, dành một phần lợi nhuận để hỗ trợ các nạn nhân bị bạo hành tình dục trong chiến tranh.