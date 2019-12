Tổng thống gặp gỡ trưởng ban nhạc rock huyền thoại Ireland

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 9/12 đã có cuộc gặp với Bono, giọng ca chính của ban nhạc rock Ireland "U2", đồng thời là một nhà hoạt động xã hội. Tại Phủ Tổng thống, nhà lãnh đạo Hàn Quốc và danh ca Bono đã trò chuyện về nhiều vấn đề chính trị, xã hội đa dạng.Một ngày trước, ban nhạc U2 đã có buổi biểu diễn tại Sân vận động mái vòm Gocheok Sky ở thủ đô Seoul. Tổng thống Moon chúc mừng nhóm đã biểu diễn thành công, và cho biết Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đã tới theo dõi buổi biểu diễn.Đặc biệt, Tổng thống cho rằng ca khúc mở màn của nhóm là "Sunday Bloody Sunday" (tạm dịch "Ngày Chủ nhật đẫm máu") mặc dù nói về tình hình tại Ireland, nhưng ẩn chứa những thông điệp mà người dân Hàn Quốc cũng hết sức đồng cảm. Đó là bởi ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950) cũng vào Chủ nhật.Tổng thống cảm ơn U2 đã truyền đạt cả những thông điệp cầu chúc hòa bình và thống nhất hai miền Nam-Bắc qua buổi biểu diễn.Ca khúc kết thúc đêm diễn mang tên "One" do Bono thể hiện lấy cảm hứng từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Sau khi hát xong, nam ca sĩ phát biểu con đường hướng tới hòa bình sẽ mở ra khi tất cả mọi người đoàn kết và cùng nỗ lực. Tổng thống Moon nhấn mạnh từ sau khi Đông và Tây Đức thống nhất, người dân Hàn Quốc càng thêm khát khao mãnh liệt về hòa bình và thống nhất hai miền Nam-Bắc.Tổng thống cũng hoan nghênh những thông điệp về bình đẳng giới mà nhóm đề cập trong buổi diễn. Ông Moon bày tỏ ngưỡng mộ nhóm vì đã biến âm nhạc thành cầu nối vận động xã hội về hòa bình, nhân quyền, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi bệnh tật.Nam ca sĩ Bono cũng bày tỏ cảm ơn và ngưỡng mộ những nỗ lực to lớn và tài lãnh đạo của Tổng thống đối với lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, cũng như sự quan tâm của ông Moon về vấn đề viện trợ phát triển quốc tế.U2 là ban nhạc huyền thoại từng 20 lần nhận giải Grammy. Trưởng nhóm Bono còn từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình vì đã tích cực tham gia các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu.