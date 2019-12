Chính giới nhất trí lùi phiên họp toàn thể Quốc hội sang ngày 10/12

Photo : YONHAP News

Ngày 9/12, Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee In-young, tân Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do Shim Jae-chul, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan đã nhóm họp trong hai tiếng tại Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang.Đại diện ba đảng nhất trí lùi phiên họp toàn thể Quốc hội sang ngày 10/12, thay vì ngày 9/12 như chính giới nhất trí ban đầu, để thông qua dự thảo ngân sách năm 2020.Đảng Hàn Quốc tự do quyết định rút lại đề nghị tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội, đối với 199 dự luật mà đảng này đã đệ trình cuối tháng trước.Thay vào đó, chính giới nhất trí không trình dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 10/12.Trước đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng 4 đảng đối lập, không bao gồm đảng Hàn Quốc tự do, đã tiến hành thảo luận nội dung cũng như lịch thông qua dự thảo ngân sách năm 2020 và các dự luật trọng điểm đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội.Được biết, đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập đã nhất trí cắt giảm 1.300 tỷ won (1,09 tỷ USD) quy mô ngân sách năm sau mà Chính phủ đệ trình, còn 512.200 tỷ won (430,46 tỷ USD), và dự kiến đàm phán với đảng Hàn Quốc tự do về phương án này.