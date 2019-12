Cung cấp tin nhắn khẩn cấp về sự cố, thảm họa bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, các tin nhắn dự báo, cảnh báo về thiên tai, sự cố, hay tin nhắn hướng dẫn đối phó với các tình huống nguy cấp, sẽ được gửi đi bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 9/12 công bố sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về "Hệ thống dịch tin nhắn khẩn cấp sang tiếng nước ngoài" với Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) vào ngày 10/12.Dịch vụ này sẽ được cung cấp ngay trong ngày 10/12, bắt đầu bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, thông qua "Emergency Ready", ứng dụng Hướng dẫn thông tin thảm họa sự cố dành cho người nước ngoài của Bộ Hành chính và an toàn.Các tin nhắn cảnh báo thảm hoạ, sự cố khẩn cấp do các cơ quan Chính phủ hay chính quyền địa phương gửi sẽ được Tổng đài hướng dẫn phiên dịch du lịch 1330 của Cơ quan du lịch Hàn Quốc dịch sang tiếng nước ngoài để cung cấp qua ứng dụng này.Trước đó, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang tháng 2 năm ngoái, Bộ Hành chính và an toàn đã tiến hành thí điểm dịch vụ dịch thuật tự động các tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, nhưng bị cho là mắc nhiều lỗi dịch thuật.Để cải thiện điều này, Bộ đã phối hợp với KTO, nơi cung cấp dịch vụ phiên dịch 24/24 cho khách du lịch nước ngoài, để liên kết hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng cho các biên dịch viên.Bộ Hành chính và an toàn hy vọng sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ giúp cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác cho người nước ngoài và khách du lịch quốc tế tại Hàn Quốc để kịp thời chủ động đối phó với các tình huống nguy hiểm.