Chính giới chưa thể thông qua dự thảo ngân sách năm 2020

Photo : YONHAP News

Trong ngày 10/12, ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ Quốc hội khóa XX, ba đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa vẫn chưa đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020, sau khi họp thông đêm 9/12.Tuy nhiên, các đảng quyết định vẫn mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào 11 giờ trưa 10/12, ưu tiên thông qua trước các dự luật không có tranh cãi.Trước tiên, chính giới đã thông qua các dự luật tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em là dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi (còn gọi là "luật Min-sik") và Luật bãi đỗ xe sửa đổi (còn gọi là "luật Ha-jun"). Hai dự thảo này được đặt theo tên hai em nhỏ thiệt mạng do tai nạn giao thông ở khu vực gần trường học (School Zone), và do bịô tô đang đỗ trên đường dốc trượt xuống, đâm vào gây tử vong.Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua dự thảo gia hạn phái cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) và Lực lượng Akh làm nhiệm vụ tại nước ngoài.Do không đạt được thỏa thuận với đảng Hàn Quốc tự do về dự thảo ngân sách, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ đệ trình dự thảo mà đảng này cùng 4 đảng đối lập khác đã nhất trí lên phiên họp toàn thể Quốc hội chiều cùng ngày.Đảng Hàn Quốc tự do đang kịch liệt phản đối. Đại diện đảng tại Quốc hội Shim Jae-chul nhấn mạnh đảng Hàn Quốc tự do chỉ tuyên bố tham gia thông qua 16 dự luật không tranh cãi trong phiên họp toàn thể buổi sáng, chứ không rút lại đề nghị "tranh luận không giới hạn", tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội, đối với các dự luật khác. Ông Shim tuyên bố sẽ tiếp tục thảo luận với đảng Dân chủ đồng hành về dự thảo ngân sách.Nếu trong ngày 10/12, hai đảng không đạt được thỏa thuận cuối cùng về dự thảo ngân sách năm sau, thì đảng Hàn Quốc tự do sẽ có thể chính thức tiến hành tranh luận không giới hạn về các dự luật, dẫn tới xung đột toàn diện trong chính giới.