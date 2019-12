Lợi nhuận doanh nghiệp lớn năm 2018 chiếm 64% tổng lợi nhuận kinh doanh

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/12 đã công bố kết quả thống kê hành chính các doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2018. Số doanh nghiệp lớn trong năm ngoái là 2.236 đơn vị, chiếm 0,3% tổng doanh nghiệp.Lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn là 182.000 tỷ won (152,5 tỷ USD), tăng 2,7% so với một năm trước, chiếm 64,1% tổng lợi nhuận kinh doanh, cao hơn tỷ lệ 61% của năm 2017.Ngược lại, các doanh nghiệp tầm trung chỉ thu được 40.000 tỷ won (33,5 tỷ USD) lợi nhuận, giảm 1,5% so với một năm trước. Lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 62.000 tỷ won (gần 52 tỷ USD), giảm sâu 14,2% so với năm 2017.Ở các hạng mục khác, khối doanh nghiệp chiếm 20,1% tổng số nhân viên, doanh thu chiếm 47,3%, tài sản chiếm 68,8% và nợ chiếm 71,1%.Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 99,1% tổng số doanh nghiệp, với 66,5% người làm việc, chiếm tỷ lệ nhiều nhất, song doanh thu chỉ chiếm 37,5%, thấp hơn nhiều so với lợi nhuận của doanh nghiệp lớn. Tài sản và nợ lần lượt chiếm 22,8% và 22,6%.Các doanh nghiệp tầm trung chiếm 0,6%, số người làm việc chiếm 13,3%, doanh thu chiếm 15,2%, tài sản và nợ chiếm lần lượt 8,4% và 5,5%.So với năm 2018, tổng số doanh nghiệp đã tăng lên 708.000 đơn vị (6,4%); số nhân viên đạt 12,72 triệu người, tăng 2,5%; doanh thu đạt 4,89 triệu tỷ won (hơn 4.100 tỷ USD), tăng 2,8%.Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh ở lĩnh vực điện, ga, bất động sản và vận tải lại giảm 2,1% so với một năm trước, đạt 284.000 tỷ won (238 tỷ USD). Tài sản và nợ tăng lần lượt 8,9% và 10,4% so với năm 2017.