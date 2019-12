Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Bắc Triều Tiên tuân thủ cam kết không thử hạt nhân và tên lửa

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/12 (giờ địa phương) hối thúc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giữ đúng cam kết không thử nhiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa.Ông Pompeo đã đưa ra phát biểu trên trong buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày tại Washington (Mỹ).Sau Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo tiếp tục tái khẳng định lập trường của Washington về những động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng gần đây. Có thể nói, việc Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuân thủ nội dung mà chính ông đã trực tiếp cam kết là nhằm vừa thuyết phục, vừa tạo áp lực với miền Bắc.Trong khi đó, Nga cũng nhấn mạnh đang thực hiện đúng biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là trục xuất những lao động miền Bắc gần đây.Việc Nga đề cập lại các biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an ngụ ý trước hết, các bên sẽ đối phó với Bắc Triều Tiên thông qua Liên hợp quốc. Theo yêu cầu của Mỹ, Liên hợp quốc đã mở cuộc họp Hội đồng bảo an ngày 11/12 (giờ địa phương), dự kiến thảo luận về những động thái phóng tên lửa gần đây của miền Bắc.Cũng trong buổi họp báo, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng thay vì đối đầu, hai nước Mỹ-Triều nên đối thoại với nhau.Đáp lại, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định sẽ thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều, song ông tỏ ra không mấy tự tin. Qua đó có thể thấy lập trường của Washington là nếu không ngăn được các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, Liên hợp quốc cần siết chặt các biện pháp cấm vận, tăng dần mức độ áp lực lên miền Bắc.