Liên hợp quốc hoan nghênh yêu cầu mở cuộc họp Hội đồng bảo an của Mỹ

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Liên hợp quốc (UN) hoan nghênh Hội đồng bảo an đã đáp ứng yêu cầu của Mỹ, tổ chức cuộc họp công khai về việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên phổ biến hạt nhân ngày 11/12 (giờ địa phương).Trả lời phỏng vấn của RFA, người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết không thể đề cập cụ thể những hoạt động của Hội đồng bảo an, vì đây là một cơ quan riêng biệt. Tuy nhiên, UN đánh giá cao những thảo luận về hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.Thông qua RFA, Bô Ngoại giao Anh, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, cũng cho biết miền Bắc cần tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vì một tương lai tốt đẹp hơn.Đây là lần thứ hai Mỹ yêu cầu tổ chức cuộc họp Hội đồng bảo an về vấn đề phi hạt nhân Bắc Triều Tiên, từ sau khi hai nước Mỹ-Triều mở ra bầu không khí hòa giải hồi năm ngoái.Trong bối cảnh Bình Nhưỡng có khả năng gia tăng khiêu khích, dự kiến Washington sẽ tăng áp lực với miền Bắc thông qua Liên hợp quốc tại cuôc họp Hội đồng bảo an lần này.