Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm 2020

Dự thảo ngân sách năm 2020, thống nhất bởi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập, không bao gồm đảng Hàn Quốc tự do, đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 10/12.Như vậy, dự thảo ngân sách năm sau đã được thông qua chỉ ba tiếng trước khi phiên họp thường kỳ Quốc hội kết thúc, chậm 8 ngày so với thời hạn quy định, muộn nhất kể từ khi Luật Quốc hội sửa đổi được áp dụng tới nay.Ban đầu, ba đảng lớn là đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa đã tiến hành đàm phán gần 6 tiếng. Đến phút cuối, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã phải khẩn thiết đề nghị các đảng nhanh chóng đạt thỏa thuận, nhưng các bên vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến.Cuối cùng, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành quyết định loại đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, để đệ trình dự thảo đã được đảng này và 4 đảng đối lập còn lại nhất trí, quyết tâm thông qua dự thảo ngân sách trong phiên họp thường kỳ Quốc hội.Dự thảo ngân sách 2020 được thông qua cùng ngày có quy mô 512.250 tỷ won (429,16 tỷ USD), bị cắt giảm 1.200 tỷ won (1,01 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ, tăng 9,1% so với ngân sách năm nay. Ngân sách trợ cấp nuôi dạy trẻ em dưới 5 tuổi và hỗ trợ bảo hiểm chăm sóc dài hạn người cao tuổi tăng so với dự thảo ban đầu, trong đó có 110 tỷ won (92,1 triệu USD) để thiết lập các hạ tầng an toàn xung quanh khu vực bảo hộ trẻ em.Ngoài dự thảo ngân sách năm 2020, một số dự luật dân sinh đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 10/12. Các dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh như Luật bầu cử sửa đổi, dự luật cải cách Viện Kiểm sát, sẽ được chuyển sang phiên họp bất thường từ ngày 11/12.