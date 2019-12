Lao động có việc làm tháng 11 tăng 331.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/12 đã công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 11 năm 2019. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 27.515.000 người, tăng 331.000 người (1,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, số lao động có việc làm đã tăng liên tục trong 4 tháng qua. Cụ thể, tháng 8 tăng 452.000 người, tháng 9 tăng 348.000 người, và tháng 10 tăng 419.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trên 60 tuổi tăng 408.000 người, độ tuổi 20 và 50 tăng lần lượt 70.000 người và 65.000 người. Trong khi đó, lao động ở độ tuổi 40 và 30 lại giảm lần lượt 179.000 người và 26.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động trong lĩnh vực y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 135.000 người; lao động ngành nhà hàng, khách sạn tăng 82.000 người; ngành dịch vụ nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng 82.000 người. Ngược lại, lao động có việc làm ngành bán sỉ và lẻ giảm 88.000 người; lao động ở cơ quan hành chính Nhà nước, quốc phòng và an sinh xã hội giảm 36.000 người.Số lao động có việc làm trong ngành chế tạo giảm 26.000 người, duy trì xu thế giảm, song tỷ lệ giảm đã thu hẹp từ 1,8% của tháng 10 xuống còn 0,6% trong tháng trước.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 61,7%, tăng 0,3% so với một năm trước. Tỷ lệ này đều tăng ở hầu hết các độ tuổi, ngoại trừ độ tuổi 40 là giảm 1,1%.Cục thống kê quốc gia giải thích lao động có việc làm độ tuổi 40 trong ngành chế tạo và buôn bán sỉ, lẻ vẫn đang tiếp tục xu thế giảm, đặc biệt giảm mạnh ở ngành bán sỉ và lẻ trong tháng trước.Số người thất nghiệp trong tháng 11 là 866.000 người, giảm 43.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ lao động thất nghiệp là 3,1%, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tại Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế diễn ra cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết ba chỉ số tuyển dụng gồm số lao động có việc làm, tỷ lệ tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp đã cải thiện đáng kể từ tháng 8, cho thấy thị trường tuyển dụng đang dần hồi phục.