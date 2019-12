Hàn Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về hệ thống an ninh hàng không

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị hợp tác an ninh hàng không Hàn-Mỹ lần thứ 8 tại thành phố Miami (Mỹ) đầu tháng này, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc và Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã ký kết "Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về hệ thống an ninh hàng không Hàn-Mỹ".Thỏa thuận này sẽ giúp giảm thiểu bất tiện về quy trình phỏng vấn, kiểm tra an ninh cho hành khách Hàn Quốc khi bay sang Mỹ, ước tính cắt giảm khoảng 20 tỷ won (16,7 triệu USD) chi phí mỗi năm cho các doanh nghiệp hàng không.Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tiến hành thảo luận cụ thể và triển khai công tác chuẩn bị, như xem xét quy định an ninh hàng không, khảo sát lẫn nhau, để đạt thành quả cụ thể trong năm sau.Bộ Địa chính và giao thông nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên mà Cục an ninh vận tải Mỹ ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về hệ thống an ninh hàng không.