Ngân hàng phát triển châu Á tiếp tục hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Á công bố ngày 11/12, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay xuống 2%, thấp hơn 0,1% so với mức dự đoán hồi tháng 9.Vào tháng 7 và tháng 9 vừa qua, ADB cũng hạ triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 của Hàn Quốc lần lượt 0,1% và 0,3%. Triển vọng tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm tới cũng được điều chỉnh từ 2,4% xuống 2,3%. Hồi tháng 9, ADB cũng hạ 0,1% triển vọng tăng trưởng GDP Hàn Quốc năm 2020.Ngân hàng phát triển châu Á phân tích GDP của Hàn Quốc tính đến tháng 9 năm nay chỉ dừng lại ở mức tăng trưởng 1,9%, do đầu tư thiết bị và xuất khẩu trì trệ. Xét tình hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài và mâu thuẫn Hàn-Nhật, ADB đã quyết định hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.Ngân hàng phát triển châu Á cũng chỉ ra vấn đề lạm phát như giá thịt lợn tăng cao do dịch tả lợn châu Phi (ASF) bùng phát. Đây là nguyên nhân ADB hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế bình quân của 45 nước châu Á từ 5,4% xuống 5,2% trong năm nay, và từ 5,5% xuống 5,2% trong năm sau.Triển vọng tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng bị hạ từ 6,2% xuống 6,1% trong năm nay, và từ 6% xuống 5,8% trong năm tới. ADB cũng hạ triển vọng tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm nay và năm sau xuống lần lượt 5,1% và 6,5% do các công ty phi tài chính bớt phát sinh vấn đề thanh khoản, và tuyển dụng trì trệ.Triển vọng tăng trưởng GDP của Hong Kong, nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống Luật dẫn độ suốt hơn 6 tháng qua, cũng bị điều chỉnh từ 0,3% xuống còn âm 1,2% trong năm nay, và 1,5% xuống còn 0,3% trong năm sau.Ngược lại, ADB đã tăng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và năm sau thêm 0,1%, lần lượt là 6,9% và 6,8%. Nguyên nhân là do xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng nhờ ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.