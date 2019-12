23.000 lao động Bắc Triều Tiên bị trục xuất về nước theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Ngày 12/12, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc công bố tới ngày 6/12, đã có 47 quốc gia thành viên nộp báo cáo thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc số 2397, được thông qua ngày 22/12/2017.Điều 8 của nghị quyết này quy định các nước thành viên Liên hợp quốc phải trục xuất toàn bộ người lao động và các quan chức giám sát lao động quốc tịch Bắc Triều Tiên tới hết ngày 22/12/2019, nhằm ngăn chặn nguồn thu ngoại tệ của miền Bắc.Tới ngày 22/3 năm nay, các nước đã nộp báo cáo thực thi sơ bộ lên Ủy ban cấm vận, và sẽ phải nộp báo cáo cuối cùng tới hết ngày 22/3/2020.Nga báo cáo rằng số lao động quốc tịch Bắc Triều Tiên tại nước này đã giảm từ 30.023 người (ngày 31/12/2017) xuống 11.490 người (31/12/2018), tức giảm 18.533 người. Kuwait cũng đã nộp báo cáo ngày 8/4 năm nay, cho biết đã trục xuất 904 lao động miền Bắc, hơn một nửa số lao động Bắc Triều Tiên tại nước này.Số lao động miền Bắc tại Qatar đã giảm từ 2.541 người tháng 1 năm 2016 xuống còn 70 người tới ngày 25/3/2019. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất báo cáo ngày 29/3 rằng số lao động miền Bắc đã giảm hơn một nửa, còn 823 người.Tại Ba Lan, lao động Bắc Triều Tiên đã giảm từ 451 người xuống còn 37 người sau một năm thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an. Việt Nam báo cáo đã trục xuất 51 người, Nepal trục xuất 33 người, Myanmar 21 người, Peru 6 người, Thụy Sĩ 3 người.Tổng số lao động miền Bắc bị trục xuất theo số liệu báo cáo của các nước là khoảng 23.000 người.Trung Quốc, nước được phỏng đoán có nhiều lao động miền Bắc nhất, đã nộp báo cáo sơ bộ ngày 8/3 năm nay, nhưng nội dung cụ thể chưa được công bố.Các nước Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp báo cáo không có lao động miền Bắc. Nhật Bản trình bày rằng về nguyên tắc, nước này cấm mọi công dân quốc tịch Bắc Triều Tiên nhập cảnh.Đức báo cáo chỉ có người Bắc Triều Tiên cư trú với mục đích học tập hoặc tị nạn, không phải lao động. Nghị quyết 2397 của Hội đồng bảo an cho phép không trục xuất người Bắc Triều Tiên cư trú với các lý do thỏa đáng như tị nạn, căn cứ theo luật pháp quốc tế.